Kolding: Tidligere byrådsmedlem, amtsrådsmedlem og gårdejer Jens Andersen, Bjert Strandvej, Sdr. Bjert, Kolding, fylder onsdag den 8. august, 80 år.

Jens Andersen var i 12 år medlem af Kolding Byråd, valgt af Venstre. Her var han en periode formand for havneudvalget, og i den periode satte han sit fingeraftryk på den nye havneterminal. Han havde også et særligt engagement i socialudvalget og teknisk udvalg.

I en periode var Jens Andersen både medlem af Kolding Byråd og Vejle Amtsråd og da amtsrådet blev nedlagt, blev han indvalgt i det nye Regionsråd, hvor han sad den første periode. Herefter genopstillede han ikke, og var samtidig fyldt 70 år.

Jens Andersen er fra Andst og han tog en kombineret landbrugsuddannelse, dels med pladser på flere gårde, på ungdomsskole i Sommersted og på Hammerum Landsbrugsskole.

I 1963 blev han forpagter af gården "Strandvang" i Sdr. Bjert, og to år senere købte han gården. Efter 50 års ejerskab, blev det sønnen Jens-Anders, der driver gården i dag samt nabogården "Overskovgård", hvor sønnen også bor.

Trods 80 år hjælper Jens Andersen stadig til på begge gårde. Han kører traktor, tager sig af forefaldende arbejde, og er næsten dagligt i gøremål på begge gårde.

Selvom Jens Andersen ikke længere er aktiv politiker, følger han levende med i politik og er medlem af partiet Venstre.

Jens Andersen er også aktiv indenfor foreningen "Seniorlandmænd", hvor han er næstformand og spiller krolf og bowler.

Der er reception på Skamlingsbanken på onsdag fra klokken 12.00 til 16.00.