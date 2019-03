Syv navne klar til showcase

Esbjerg: Der er stadig masser af talent, der venter på at blive opdaget i den lokale musikundergrund.

Et af de bedste udstillingsvinduer er festivalen Made In Esbjerg, der altid afvikles i forbindelse med Esbjerg festuge i august.

Her optræder både etablerede bands og nye navne, der som udgangspunkt alle har en eller anden lokal forankring.

Kampen om at få lov at gå på scenen er hård, og det er blevet en tradition, at Tobakken afvikler en såkaldt showcase, hvor en række artister bliver udvalgt til at vise sig frem, og de bedste af dem får lov at komme med til Made in Esbjerg.

De skrappe dommere har på baggrund af indsendt materiale udvalgt syv bands til showcase den 23. marts på Tobakken, og det er Meltway, Trees in Toronto, Post Chorus, Someovus, Arostice, Exotic Ice og Mikkelmaniac.

Arrangørerne har desuden meldt ud, at et ottende navn til showcasen formentlig også bliver præsenteret, men at aftalen endnu ikke er helt på plads. /jeo

Det er blevet en fast tradition, at Tobakken lægger scener til en showcase