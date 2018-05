Sygehusdirektør går af som formand for Kræftens Bekæmpelse

Søndag trådte Dorthe Crüger tilbage som formand for Kræftens Bekæmpelse. Hun har sat et stort aftryk, siger direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen og hovedbestyrelsesmedlem Orla Kastrup Kristensen.

Efter tre travle år trådte Dorthe Crüger tilbage som formand for Kræftens Bekæmpelse på foreningens repræsentantskabsmøde i Kolding søndag. Ifølge Leif Vestergaard, direktør i Kræftens Bekæmpelse, har Dorthe Crüger haft afgørende betydning for foreningen og bl.a. skabt øget indflydelse til kræftpatienter og har fået sat rygning på den politiske dagsorden. - Siden jeg blev valgt til formand, har jeg haft en tidshorisont på tre-fire år. Så det er naturligt for mig at stoppe nu, hvor jeg alligevel er på genvalg, siger Dorthe Crüger. Hun erkender, at det nok er kommet lidt bag på hende, hvor stor en opgave det er at være formand for Kræftens Bekæmpelse. Det er en opgave, hun har varetaget sideløbende med det krævende job som administrerende direktør for Sygehus Lillebælt.

Har sat patienterne i fokus Trods det store arbejdspres har Dorthe Crüger løst formandsopgaven til topkarakter, siger direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen. Han fremhæver, at Dorthe Crüger har været ekstremt lydhør over for de udfordringer og muligheder, som Kræftens Bekæmpelses mange lokalforeninger har haft. - Og så har Dorthe været med til at sætte patienterne i fokus, siger Leif Vestergaard og henviser til kræftplan IV, der blev 'patienternes kræftplan' - takket være en stor indsats fra især Dorthe Crüger. Dorthe Crüger har endvidere været med til at skabe et fornyet fokus på rygning, der i dag er den helt store udfordring i forebyggelsessammenhænge: - I vores arbejde med at skabe en røgfri fremtid for børn og unge har Dorthe haft en central rolle, understreger Leif Vestergaard Pedersen.