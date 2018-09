Hejnsvig: Længere tids problemer med helbredet får nu den konsekvens, at formand for Jysk Landbrug, Bjarne Larsen fra Hejnsvig, tager orlov fra de poster, han bestrider inden for landbruget.

Formandsposten og de hverv, der følger med denne post, overtages af 1. næstformand H.C. Gæmelke fra Vejen, indtil Bjarne Larsen igen er tilbage. H.C. Gæmelke vil, sammen med Tage Schmidt fra Filskov, udgøre formandskabet.

Bjarne Larsen, som også er valgt til primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, erstattes på denne post af Søren Søndergaard fra Randbøl, der er valgt som suppleant for Bjarne Larsen.

- Da delegeretmødet er nært forestående, og jeg ikke forventer at kunne yde 100 procent før en tid derefter, har jeg besluttet, at jeg ikke er kandidat til én af pladserne i primærbestyrelsen, oplyser Bjarne Larsen på sagro.dk.

- Jeg er naturligvis ked af at måtte frasige mig mine tillidshverv i landbruget, men jeg har behov for at passe bedre på mig selv den kommende tid, slutter han.