Fra højre: Christian Lund, Kolsing - K.G. Hansen & Sønner A/S, Kim Thygesen, Børkop - K.G. Hansen & Sønner A/S,Thomas Husted Hundebøl, Vorbasse - Anton Knudsen Egtved A/S, Palle Henriksen Knudsen, Silkeborg - HUJ A/S, Auning, Per Kær Kvist - Learnmark Tech. PR-foto