Superproducer maler pennestrøg med lyd

Her har han udviklet nye former for elektronisk musik, programmeret lydinstallationer til kunstudstillinger og lufthavne, og ageret kreativ fødselshjælper som producer for navne som U2, Coldplay og David Bowie.

Til gengæld har han rykket grænserne for, hvordan en kunstner kan manipulere og rykke grænserne i et lydstudie.

Eno, som trods det aristokratiske navn er søn af et postbud fra Suffolk, er uden formel musikalsk uddannelse og i øvrigt ikke synderligt teknisk bevendt, efter eget udsagn, med et instrument i hænderne.

Ny musikalsk genre

Første kapitel i historien om fænomenet Eno blev skrevet i glam rockbandet Roxy Music, som han var med til at starte i 1971.

Uoverensstemmelser med frontmanden Bryan Ferry betød dog, at han forlod bandet efter blot to album og påbegyndte en meget rost solokarriere allerede to år senere.

I årene der fulgte indspillede han nogle af de bedste eksempler på hans særlige form for avantgardistisk popmusik. Og han har siden været uhyre produktiv både som producer, sammen med andre og som soloartist.

En anden væsentlig bedrift er, at han udviklede, hvad der senere skulle vise at være en helt ny musikalsk genre, nemlig ambientmusikken.

Hans særlige talent for at kunne "male" med lyd, og arbejde med musikken som en slags tekstur, er markant på et album som "Another Green World" fra 1975.

Det særlige ved den plade er, at numrene vitterligt lyder som det, de hedder. For eksempel skaber han et buldrende lydbillede på det instrumentelle åbningsnummer "Sky Saw".