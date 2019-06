Soulsanger har solgt 100 millioner albummer

Sanger, musiker, komponist, producer og filmskuespiller - amerikanske Lionel Richie har været godt rundt i showbiz.

Han blev kendt som frontfigur i funk- og soulgruppen Commodores, der var populær i 1970'erne og 1980'erne og blandt andet stod bag hittet "Three Times a Lady". Richie, som torsdag den 20. juni fylder 70 år, forlod bandet i 1981 for at hellige sig en solokarriere inden for soul og pop. Det spændte godt af, og i det følgende årti blev han en af de mest succesfulde amerikanske kunstnere, da han fem gange toppede hitlisten Billboard Hot 100.

Han har på verdensplan solgt over 100 millioner albummer.