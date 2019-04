Med Solos konkurs måtte Gitte Hesselvig, der var medejer af butikken, både tænke og handle hurtigt for at kunne fortsætte sammen med sine ansatte i en ny butik.

Gitte Hesselvig er 57 år og gift.Har en datter, en svigersøn og to børnebørn på et og tre år. Indehaver af joe joe i Storegade, der åbner den 2. maj. Kommer fra Christiansfeld, men har boet i Haderslev i de seneste 13 år.

Samtidig med at Gitte Hesselvig har været i gang med at forberede åbningen af sin nye butik, joe joe, så har hun sammen med sit personale også haft travlt med at holde overtagelsessalg. Foto: Stine Hygum

Nye mærker

Gitte Hesselvig har været i gang med at sammensætte de mærker til butikken, som hun gerne vil præsentere sin trofaste kundeskare for:

- Det har været helt fantastisk selv at vælge mærker. Førhen i Solo fik vi leveret tøj. Der var man mere lidt med på sidelinjen, siger hun.

Joe joe's indehaver har gjort sig mange tanker omkring, hvilke mærker der skulle ind i butikken:

- Vi går tilbage til noget af det, vi havde i butikken, inden vi begyndte at producere alle varerne selv i Solo, siger hun og fortsætter:

- Og så har vi selvfølgelig også kigget på, hvad der ligger andre steder i byen. Vi skal ikke have det samme på hylderne. Jeg betragter os som kolleger - ikke konkurrenter.

Nyt på hylderne bliver mærker som Culture, Saint Tropez, Ichi, Ofelia, Fransa og Vanting:

- Og så arbejder jeg på et mærke mere - men det er hemmeligt indtil videre, smiler Gitte Hesselvig og udbryder:

- Det bliver super godt.

Der er også nye mærker på vej, der går op til str 54:

- Vi får Cassiopeia og Zoey - og så ved jeg, at jeg kommer til at mangle et nyt mærke mere i storpigestørrelserne, så det arbejder jeg lidt på, siger Gitte Hesselvig, der glæder sig til at tilbyde sine kunder et bredere sortiment.

For joe joe's indehaver er det vigtigt, at kunderne ved, at hun også fremover kommer til at handle med tøj i størrelse 34-54:

- Der er rigtig mange af vores kunder, der har været bange for, at vi skulle holde op med at handle med de størrelser, men det gør vi altså ikke.

Flere kunder har også haft fat i Gitte Hesselvig for at fortælle, at de håber, at butikkens prisniveau heller ikke vil ændre sig - selvom der kommer nye mærker:

- Det kommer til at være på nogenlunde samme niveau - med nogle få afstikkere.