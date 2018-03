Skurken der ville være musicalstjerne

Christopher Walken blev som barn trænet i dans og musicals, og han forsøger at snige et lille dansetrin med ind i alle film, han medvirker i.

Alligevel er det hans evne til at portrættere forstyrrede personer, som har gjort ham til filmverdenens ansigt på ondskab.

Lørdag den 31. marts fylder den amerikanske skuespiller Christopher Walken 75 år.

Han er formentlig bedst kendt for sine roller i filmene "Annie Hall", "Catch Me If You Can", "Pulp Fiction" og "The Deer Hunter".

Det var netop sidstnævnte om Vietnamkrigens konsekvenser for indbyggere i industribyen Clairton i den amerikanske delstat Pennsylvania, der i 1978 sikrede Walkens gennembrud i filmverdenen.

Han modtog en oscar for bedste mandlige birolle og blev for alvor et genkendeligt navn i branchen.