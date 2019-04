Se landsdelens vindere ved DM i Skills

Syv talenter fra Syd- og Sønderjylland kan det næste år kalde sig for danmarksmestre inden for deres fag. I Næstved blev der i weekenden afholdt DM i Skills, hvor syv personer fra landsdelen vandt. Se listen med vinderne herunder.

2019 udgaven af DM i Skills er afsluttet. Efter tre dage med konkurrencer inden for forskellige erhvervsuddannelser ved et stævne i Næstved, stod i alt 43 vindere tilbage. Syv af de 43 vindere, som i fremtiden kan kalde sig for danmarksmester i Skills, kommer fra Syd- og Sønderjylland, Som bevis på titlen fulgte et diplom, som blev overrakt af ingen ringere end statsminister Lars Løkke Rasmussen. I alt deltog over 300 personer ved finalestævnet.

De syv danmarksmestre fra landsdelen er:

Maskinsnedker, Claus Eskildsen, Kruså, Frøslev Træ A/S, Skive College.

Gulvlægger, Jonas Majlund Nielsen, Aabenraa, Andreas Carl ApS, Mercantec.

Tagdækker, Nicolaj Junge Mikkelsen, Grindsted, Hetag Tagdækning Syd A/S, Learnmark Horsens

Slagter, Morten Øgendahl, Aabenraa. ZBC, Danish Crown Blans, Sønderborg.

Mediegrafiker, Vibe Sonne, Kolding. Hansenberg, Trademark Textiles, Kolding.

Klejnsmed, Anton Riber, Esbjerg. Rybners, Qubiqa A/S, Esbjerg.

Frisør, Amanda Kyen Andersen, Vejen. Syddansk Erhvervsskole, Holk Intercoiffure, Kolding.