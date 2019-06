Mette Løvbom tog danskerne med storm, da hun i 2013 begyndte at lægge salatopskrifter på Facebook for sjov. I dag lever hun af sin passion og har tre kogebøger i bagkataloget. Søndag fylder hun 50 år.

Nr. Bjert: Det lå ikke i kortene, at Mette Løvbom fra Nr. Bjert ved Kolding skulle være kogebogsforfatter og inspirere danskere i hundredtusindvis til at basere deres måltider på velsmagende salater med sæsonens råvarer. Som selvstændig kommunikationsrådgiver med en solid karriere i dansk erhvervsliv bag sig var kursen stabilt sat for et livsværk i kommunikationsbranchen.

Eksperimenterne med årstidens grøntsager, saft, kraft og knas og knæk var blot en hobby, som blev udlevet i eget køkken og urtehave. Men da vennerne og vennernes venner i stigende grad efterspurgte hendes opskrifter på både salater og dressinger, blev det nemmeste at lægge dem ud på sociale medier. Under navnet SalatTøsen lancerede Mette Løvbom i 2013 sine første opskrifter på Facebook, og det greb om sig med en sjældent set fart.

Inden udgangen af året havde SalatTøsen 50.000 følgere. De første forlag var begyndt at ringe, og Mette Løvbom havde sagt ja til tjansen som tv-vært på programserien "Årstidens Spisekammer" for TV2 Regionerne. I 2016 udkom hendes første kogebog "Salater hele året rundt" på Politikens Forlag. De første 10.000 bøger blev solgt allerede i forsalg, og samlet har bogen for længst rundet 50.000 eksemplarer alene i Danmark. SalatTøsen havde ramt en nerve hos danskerne og gik med senere udgivelser også rent ind i oversættelse hos både svenskerne og tyskerne.