Robert skal genopfinde Mærsk

Den hæderkronede Mærsk-koncern har ikke tjent penge i årevis og er under transformation for at sikre overlevelse. Samtidig er koncernen aktuelt presset af fortsat vigende fragtrater på den vigtige containerforretning og af Trump-protektionisme.

Mærsk-familiens bud på, hvem der kan klare en sådan udfordring, er Robert Mærsk Uggla, stifteren A.P. Møllers oldebarn. Den 28. marts fylder han 40 år.

Robert Mærsk Uggla er født i Sverige som søn af Gustav Peder Hansson Uggla og Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, der er datter af Mærsk Mc-Kinney Møller.

Mærsk-arvingen fik sin uddannelse i Sverige og USA og gik derfor i nogle år under de danske mediers radar. Han var "den hemmelige arving", og først da han i 2012 blev chef for datterselskabet Svitzer, blev det klart, at her var der gang i en karriere.