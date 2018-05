Ringo Star giver koncert i Flensborg

Koncert: Den tidligere Beatles-trommeslager Ringo Star er på tourné i Tyskland med sin All Starr-Band. Han kan opleves live lørdag 9. juni i Flensborg i Flens-Arena.

Programmet består af Ringos egne musikstykker som "It Don't Come Easy" og "Photograph" samt hits af for eksempel Santana, Toto og Beatles. Medlemmerne af All Starr-Bandet, Steve Lukather, Richard Page, Gregg Rolie, Todd Rundgren, Warren Ham og Gregg Bissonette, har i fortiden spillet for andre store navne i musikverdenen som Santana, Toto og Journey. /EXP