Danmarks Radios ledelse offentliggjorde tirsdag den spareplan, som er en konsekvens af regeringens og DF's medieforlig.

Det er blevet varslet, at op mod 400 medarbejdere skal afskediges, men medarbejderne har allerede i et stykke tid selv kunnet sige til, hvis de gerne ville forlade arbejdspladsen med en frivillig fratrædelse. Og det har flere ønsket.

Blandt andet har chefen for P4 Syd med hovedsæde i Aabenraa, den 55-årige Kirsten Elley, valgt frivilligt at forlade sin stilling. Det skriver avisen Der Nordschleswiger.

- Efter 25 år med ledelsesopgaver hos Jyllands-Posten og nu to et halvt år ved DR har jeg ganske enkelt behov for at se mig om efter noget andet, siger Kirsten Elly, der dog først forlader sin post ved årsskiftet, efter aftale med og ønske fra DR.

Hun understreger, at der er tale om en frivillig fratrædelse, selv om hun ikke har et nyt job på hånden.

Kirsten Elley bor i Sønderborg sammen med sin mand og sine to døtre.

Også Søren Lindbjerg, chef for P4 Trekanten, der har hovedsæde i Vejle, har valgt at takke ja til en frivillig fratrædelse.