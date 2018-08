Prisvindende instruktør flygtede fra USA

Det var dog først med "Pianisten", at han endelig vandt en Oscar for bedste instruktør. Derudover har han, blandt mange andre priser, vundet to Golden Globes og en Guldpalme. Polanskis seneste film i rækken er "Based on a true story" fra 2017.

Polanski er født i Paris af polsk-jødiske forældre. Familien flyttede tilbage til Polen i 1937, kort før Anden Verdenskrig brød ud. Hans forældre blev under krigen sendt i koncentrationslejre, og han kæmpede selv for livet.

Bortvist fra Oscar-akademiet

Polanski er heller ikke en mand, der kan se sig fri for skandaler, og særligt én sag har forfulgt ham hele livet. I 1977 blev han anholdt og sigtet for at have bedøvet og voldtaget en blot 13-årig pige. Han nægtede sig skyldig i anklagerne, men erkendte senere at have haft sex med en mindreårig. Følgerne af denne sag fik Polanski til at flygte fra USA og bosætte sig i Paris. Han har ikke været i landet siden, og de amerikanske myndigheder har flere gange, uden held, forsøgt at få ham udleveret - senest i 2015.

I 2017 blev Hollywood ramt af MeToo-bevægelsen, der fik flere prominente mænd til at gå fra storhed til fald. Heriblandt Polanski. Flere beskyldninger om overgreb blev rettet mod ham, og få ønskede at komme ham til forsvar. Han endte med at blive bortvist fra Oscar-akademiet i maj 2018.

Han er i dag gift med den franske skuespillerinde Emmanuelle Seigner, og sammen har de to børn, Morgane og Elvis Polanski.