Popstjerne fra Kolding fik fjernet kæmpe knude

Den ene halvdel af 90'er-popduoen Me & My gennemgik fredag aften en større operation på et hospital i Barcelona.

Ikke kun en knude

Søndag eftermiddag lå hun stadig på hospitalet og havde endnu ikke fået helt fast føde, men hun har det allerede bedre og det går fremad, selvom området stadig er meget ømt.

- Lægerne siger, at jeg nok kan komme hjem igen mandag eller tirsdag. Jeg håber på mandag, siger hun søndag til JydskeVestkysten.

Til Ekstra Bladet fortalte Susanne Georgi dagen efter operationen, at knuden er en, hun har haft i nogle år, men som pludselig begyndte at vokse en hel del. Derfor var der kun én vej - at få den fjernet.

Sangerinden har endnu ikke fået at vide, om knuden er af den alvorlige slags, men hun regner med, at det ikke er tilfældet, for statistikkerne taler til hendes fordel. Det endelige svar fra lægerne skal hun vente på i nogle uger.

Men det var ikke kun den enorme knude, der blev fjernet under operationen. Fordi knuden var viklet ind i resten af underlivet, var lægerne nødt til også at fjerne hendes livmoder.

- Det er noget rigtigt øv. Jeg tror, det bare er sådan en kvindeting, for jeg havde ikke tænkt mig, at jeg skulle have flere børn. Det er bare en del af det at være kvinde.

Børn har hun dog i forvejen to af hjemme i Andorra, og dem glæder hun sig til at se igen.