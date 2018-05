Poetisk musiker med stor tilstedeværelse

Både som sangerinde og sangskriver udmærker Stevie Nicks sig. Derfor har hun i årtier været succesrig på den musikalske scene. Lørdag den 26. maj fylder amerikanske Stephanie Lynn Nicks 70 år.

Det viste sig straks at være et succesfuldt match, da hun sammen med sin daværende kæreste, Lindsey Buckingham, i 1975 blev en del af det britisk-amerikanske rockband Fleetwood Mac. Det første album, de udgav efter tilføjelsen af Nicks, blev det bedst sælgende det år. I 1981 påbegyndte hun sin solokarriere, mens hun fortsat var en del af Fleetwood Mac. Og solokarrieren kom også succesfuldt fra start for Stevie Nicks. Albummet "Bella Donna" blev en stor succes, og siden da har hun udgivet otte soloalbum - det seneste i 2014. Hendes succes som soloartist og som del af Fleetwood Mac gør, at hun er en af de bedst sælgende artister nogensinde. Nicks er kendetegnet ved at have en karakteristisk sangstemme og skrive poetiske tekster, hvilket hun flere gange er blevet anerkendt for. Blandt andet har det amerikanske kultur- og musikmagasin Rolling Stone hende i top-100 over både de bedste sangere og bedste sangskrivere nogensinde. I samme magasin har hun talt ud om det stofmisbrug med blandt andet kokain, som hun ligesom øvrige medlemmer af Fleetwood Mac kæmpede med i en årrække gennem 1970'erne og 80'erne. - Jeg ville ønske, at nogen havde sagt til mig, at jeg ikke behøvede at tage tønder af kokain for at have energi på scenen, sagde hun til Rolling Stone i 2014.

Hun lærte tidligt, at hun med sine beskedne 156 centimeter er nødt til at være livlig og energisk, hvis hun skal ses på afstand. Derfor optræder hun også ofte i store ponchoer på scenen. Det fortalte hun også magasinet i 2014: - Du har brug for noget, der viser dig frem, og du er nødt til at have store bevægelser. Hvis du skal danse, så skal du virkelig danse. /ritzau/