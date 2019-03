Varde: Der var fulde huse, da Rita Christensen, leder af Cafe Paraplyen i Varde, fredag fejrede 25 års jubilæum.

Gavebordet bugnede, og tilstrømningen var stor.

Et udsnit af cafeens faste brugere satte prikken over i'et ved at tage imod jubilaren med flagende velkomst.