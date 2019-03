Ny myndighedschef vender tilbage til Familierådgivningen

Esbjerg: Familierådgivningens myndighedschef hedder fra 1. april igen Mette Kierkgaard.

Hun vender tilbage til sit tidligere job med nye perspektiver og erfaringer, som hun blandt andet tager med fra sit nuværende job som leder af SSP Forebyggelse & Vejledning.

For tre år siden sagde Mette Kierkgaard farvel til jobbet som myndighedschef i Familierådgivningen i Esbjerg Kommune for at rejse med sin familie til USA. Allerede i august i fjor tog Mette Kierkgaard skridtet ind i kommunen igen, da hun blev ansat som leder af SSP Forebyggelse & Vejledning.

Som myndighedschef kommer Mette Kierkgaard til at stå i spidsen for 130 medarbejdere i Familierådgivningen.

Mette Kierkgaard har arbejdet med udsatte børn og unge i 10 år og var myndighedschef i Familierådgivningen i fire år frem til 2016.