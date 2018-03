Ny formand: Kendt landsbrugsmand i spidsen for Nature Energy

En af landbrugets tungeste herrer, Peter Gæmelke fra Gesten, er netop tiltrådt som bestyrelsesformand i Nature Energy. Han har i seks år været bestyrelsesformand for underselskabet Biogas og bliver nu sat i spidsen for hele det nyetablerede selskab.

Formandskab: Det bliver 63-årige Peter Gæmelke fra Gesten ved Vejen, der skal stå i spidsen for den strategi, der skal gøre Nature Energy til et nyt grønt fyrtårn i Danmark.

Han er netop tiltrådt som bestyrelsesformand i selskabet, der har hovedsæde i Odense og er Danmarks største producent af biogas. Ambitionen er at gøre Nature Energy til en international aktør, hvad angår grøn omstilling af gasnettet i Europa.

Peter Gæmelke har i 14 år været formand for danske landmænd og har en lang række bestyrelsesposter bag sig i blandt andet Lego-familiens pengetank Kirkbi. Han var tidligere bestyrelsesformand i det underselskab i koncernen, der hed Biogas og skal nu stå i spidsen for hele selskabet.

Nature Energys kommercielle aktiviteter er solgt til tre investorer, mens infrastrukturen er overtaget af staten.

- Jeg glæder mig til samarbejdet med de nye ejere, som kommer med ny kapital, der kan være med til at sikre en spændende udvikling af selskabet. Danmark har en målsætning om at være førende inden for grøn energi, og det håber jeg, at de politiske rammer også vil bære præg af, så det her projekt kan lykkes, siger Peter Gæmelke.