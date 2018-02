Nu fører Skywalkers mor selv kameraet

Pernilla August får ros for sine bedrifter bag kameraet, men det er især roller foran kameraet i "Star Wars" og "Arvingerne", mange husker den 60-årige August for.

Allerede som otteårig gjorde hun sine første erfaringer med det, der skulle blive hendes levebrød - skuespillet.

Det var på børneteatret Vår Teater i Stockholm, hvor Pernilla August også er født. Hendes talenter på de skrå brædder har siden også bragt hende bag kameraet som instruktør.

Tirsdag den 13. februar fylder en af Sveriges mest anerkendte skuespillerinder, Pernilla August, 60 år.

Hendes talenter blev opdaget af den legendariske filminstruktør Ingmar Bergman, som tilbød hende en rolle i filmen "Fanny og Alexander" i 1982.

Siden har hun også spillet store teaterroller og spillet med i en række danske spillefilm som Ole Bornedals "Jeg er Dina" og Per Flys "Drabet".

Mange vil nok genkende hende som mor til Anakin Skywalker, bedre kendt som Darth Vader, i nogle af de nyere Star Wars-film, og på det seneste har hun også spillet med i DR-dramaet "Arvingerne" som den skarptungede Karin.

Med sidstnævnte serie så man hende desuden i rollen som instruktør, da første sæson af serien havde premiere i 2013.

Et hverv hun viste sig at have stort talent for. Hendes socialrealistiske debutfilm "Svinalängorna" ("Beyond") løb med Nordisk Råds Filmpris i 2011.

Netop denne bedrift førte til, at producer Christian Rank og manuskriptforfatter Maya Ilsøe efterfølgende tilbød hende at være konceptuerende instruktør i "Arvingerne".

På det tidspunkt, hvor serien kom frem, vidste August ikke, om hun skulle fortsætte med at være instruktør, eller om hun skulle gå tilbage til sit job som skuespiller, har hun forklaret over for Ekstra Bladet.

Det viste sig at blive en kombination, og i 2016 blev det til endnu en film - denne gang med manuskript af instruktør Lone Scherfig i filmen "Den alvorsfulde leg", som også fik rosende ord med på vejen i de danske medier.

Pernilla August er mor til døtrene Agnes, Alba og Asta. De to sidstnævnte fik hun sammen med instruktør Bille August, som hun var gift med i perioden 1991 til 1997. Hun havde desuden roller i hans film "Den gode vilje" og "Jerusalem".

Alba August er også skuespiller og skal i øvrigt spille rollen som forfatter Astrid Lindgren i den kommende danske film "Unge Astrid". /ritzau/