Nærvær med mesteren: Larsens musik sponsorerede min ungdom

Himlens sorte hav skyller ind i verden, sang Kim Larsen i "Natten Er Blid". For fem år siden fortalte Kim Larsen i en sen nattetime historien om et af sine mindre kendte numre. Intetanende om, at historiens ene modtager har fået sponsoreret sin ungdom af Larsens musik.

Kim Larsen har skrevet sange til mig.

Kim Larsen har betalt mine studier.

Kim Larsen har betalt mine guitarer.

Og Kim Larsen har været min fotograf.

Det sidste blev han bevidst om på Samsø for fem år siden. De tre førstnævnte ting vidste han bare ikke. Hvorfor gøre opmærksom på en gæld, man alligevel ikke kan betale tilbage?

For at gøre det kort og ikke vade i en historie, der minder om så mange andres, var det Kim Larsens musik, der fik mig til at købe min første guitar og tvinge vennerne fra de sydlige forstæder til Århus at danne et band med mig. (Og ja, jeg skriver Århus med bolle-Å, for sådan er det, når man kommer fra Århus, og vel lige som en anden Kim er skeptisk over for forandringer).

De næste 15 år - indtil jeg fik børn - invaderede jeg og gode venner diverse århusianske værtshuse med vores guitarer og vores tørst på livet. Vi buldrede så meget, at vi fik både øl og pigebekendtskaber samt mønter i lommen. Mens andre fik studiegæld, voksen-vest og rynker i panden. Selv nåede jeg at gennemføre halvandet videregående studie samtidig og anskaffe mig nogle værdifulde guitarer, der kommer til at følge mig resten af livet. Alt sammen finansieret af Larsens sange. For det var dem, der startede det hele, og det var dem, der reddede festen, hvis gassen var ved at gå af ballonen. Spil "Kvinde Min", hvis du vil have pigerne ved bord tre med. Spil "Østre Gaaaaaaasværk", hvis julefrokosten bagest i lokalet skal op på bordene. Eller spil "Pianomand", hvis du vil se en lidt for brovten håndværker få blanke øjne. Larsen har skrevet en sang til os alle.

Og så har han altså betalt både uddannelser, guitarer og barregninger for mig.

Det undlod jeg selvfølgelig at nævne over for den aldrende Larsen, da jeg og min veninde Ingeborg - farmor blandt venner - faldt i snak med ham en nat på Samsø i sommeren 2013. Mig og nogle venner havde haft en lille musiktjans i forbindelse med Samsø-festival, hvor Larsen havde optrådt med Kjukken. Han kom diskret slentrende ind i et øltelt, hvor et par hundrede mennesker pressede det sidste ud af døgnet. Vi drak fadøl fra plastikkrus. Larsen kom i samme ærinde. Så havde man da én ting til fælles.

Vi faldt i snak, fordi vi tilfældigvis kom til at stå side om side. Jeg overvandt den åbenlyse lyst til at rose ham for en flot karriere, hans betydning og så videre. I stedet spurgte jeg til historien bag sangen "Natten Er Blid", der melodisk set er klassisk Kim Larsen, men med en dyster tekst skrevet af en ukendt mand med tilnavnet Don Pedro. Larsen, der dengang ikke havde spillet nummeret live i mange år, fortalte, at han på en beverding havde talt med den skæve eksistens, Don Pedro, der havde proklameret, at Larsens tekster var elendige. Således fik han til opgave at gøre det bedre selv.

- Den skal hedde "Natten Er Blid", lød ordren fra Larsen.

Og så fortalte Larsen om, hvordan han havde læst romanen af samme navn af F. Scott Fitzgerald. Og med Don Pedros ord blev det til en smuk Kim Larsen-sang. Lige ud af landevejen, men med en tekst, der på én af samme tid gør nummeret til en godnatsang for børn og en alvorlig sang for bange voksne.

"For de vokser ud af ingenting. De næres bedst af savn. De kalder frem en længsel, der ikke har noget navn".

Det er dér, jeg mener, Kim Larsen med assistance har skrevet en sang til mig. Uden at vide det. Der må findes mindst én Larsen-sang, der rammer noget i hver af os.

Den nat på Samsø fortalte Larsen indlevelsesfuldt om bogen, om sangen og om alt muligt andet. Nærværende er et slidt ord, men Larsen er en god fortæller, og han ser ind i øjnene på den, han taler til. Hovsa. Kom jeg lige til at beskrive ham i nutid dér?

Larsen var i øjenhøjde. Virkede til at kunne lide at tale om andet end det, der fulgte med berømmelsen. Og så med ét ændrede han sig for en kort stund. Pludselig var han på vagt. Fordi Ingeborg bad ham tage et billede. Larsen troede, at han skulle stille op til et billede. Han virkede nærmest skuffet og udbrød, "arh, det er for ordinært". Indtil det gik op for ham, at han skulle være fotograf og ikke den fotograferede.

Nu var det bare sådan, at Kim Larsen åbenbart ikke ejede en mobiltelefon, så han fik brug for hjælp, inden han kunne tage et historisk uskarpt foto af et par noget blankøjede venner. Men han endte som vores fotograf, og vi endte med et godt minde om en mand, der har ry for at kunne være utilnærmelig. Den nat på Samsø var han alt andet. Og endte med at sige, at det da godt kunne være, han skulle overveje igen at tage "Natten Er Blid" med på sit live-repertoire. Det gjorde han det følgende år.

Sådan vil jeg huske ham. Som den nærværende og nysgerrige mand. Men mest af alt vil jeg huske hans enestående musik. Og allermest vil jeg tænke på alle de ting, hans musik har givet mig. Modet til at stille sig op og spille dårlige udgaver af Kim Larsen-sange. Selvtilliden til at sparke på en lukket dør. Lysten til bare at gøre ting, fordi jeg gætter på, jeg kan. Og muligheden for at slippe for studiegæld og barregninger.

Jeg kan ikke længere takke ham personligt. End ikke hvis jeg ville, men jeg ville heller ikke gøre det den nat på Samsø. Det virkede for banalt.

I stedet kan jeg nu kun omskrive Larsens egne ord en anelse, nu hvor han selv er bag månens lyse bue:

Du var drømmeleverandør. Og uden drømme, der bliver man skør. Så kære Larsen, kort fortalt: Tak for alt.