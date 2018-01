"Momsemors" far fylder firs

Werner Wejp-Olsen er uddannet journalist, men i stedet for ord er det tegneseriefigurer, han har tryllet ud af pennen.

Dermed kan Werner Wejp-Olsen, der fylder 80 år 7. januar, se tilbage på en karriere med humor og finurligheder. Men også med plads til eftertanke, for tegneserier skal kunne mere end at få læseren til at trække på smilebåndet.

- Jeg vil gerne give serien en drejning, så man kan finde noget af det, vi alle sammen slås med. Nogle af de problemer, vi går og tror, vi er så alene med. For kan man først se det humoristiske i sin egen afmagt, kan man også begynde at gøre noget ved den, har han udtalt.

WOW, som er hans signatur, debuterede i Jyllands-Posten i 1966 med "Peter og Perle", som han betegnede som en hyldest til James Bond. Siden fulgte "Felix", som han overtog fra ophavsmanden, svenske Jan Lööf. I dag er serien et samlerobjekt.

Mest kendt er Werner Wejp-Olsen dog for "Momsemor", en cigarrygende og martinidrikkende bedstemor. Hun var oprindelig tegnet til det amerikanske marked og kunne i midten af 1970'erne under navnet "Granny and Slowpoke" læses i 25 amerikanske aviser.

Men serien vandt aldrig amerikanernes hjerter, og Werner Wejp-Olsen besluttede derfor at trække den tilbage. Den bramfri bedstemor var for progressiv og skrap, mente han, og i stedet fik hun fra 1977 lov til at fornøje Ekstra Bladets læsere.

En anden af hans figurer er derimod slået igennem verden over. Detektiven Dick Danger, der opklarer forbrydelser i Krimi-Quiz. Ud over Danmark har læsere i blandt andet Tyrkiet, Australien og Brasilien forsøgt at regne gåden ud, inden deres øjne faldt på stribens sidste felt.

Werner Wejp-Olsen bor delvist i Californien, delvist i Danmark.