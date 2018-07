Ministeren med møgsagerne drager til USA

Esben Lunde Larsen siger farvel til dansk politik og goddag til USA. Dermed ser et stormfuldt forhold mellem medierne og Venstreprofilen ud til at slutte - for nu.

Jobskifte: Esben Lunde Larsen (V) havde dårligt nået at fortælle om sit kommende arbejde for en grøn tænketank i den amerikanske hovedstad, Washington DC, før de første kritiske røster lød. Tænketanken, World Resources Institute, har tætte forbindelser til Danmark, og regeringen, som Esben Lunde Larsen udtrådte af i maj, støtter tænketanken økonomisk. Det kunne give et forkert indtryk af vennetjenester, lød det i dagbladet Information. På nogle måder var det slet ikke overraskende, at Esben Lunde Larsens jobskift fra Folketinget til en amerikansk tænketank endte med kritik. Gennem de seneste år har Lunde Larsen, der kommer fra Stauning i det vestjyske Bibelbælte, haft en næsten unik evne til at ende i møgsager. Da han i maj stoppede som miljø- og fødevareminister, var det midt i en verserende ordkrig med den populære journalist Peter Falktoft. Mens Falktoft kaldte ministeren for en "alterdreng" lød det, at "SoMe-kendissen" Falktoft kunne komme på besøg i ministeriet. Så kunne han nok se, at det slet ikke var så let endda.

Blå bog Født: 14. november 1978 (39 år). 1998: Student fra Vestjysk Gymnasium i Tarm. 1998-99: Efterskolelærer, Sædding Efterskole. 2001-2007: Politisk medarbejder for Venstres folketingsgruppe. 2006-2013: Byrådsmedlem i Ringkøbing-Skjern, inkl. fire år som viceborgmester. 2008: Cand.theol., Københavns Universitet. 2011-2018: Medlem af Folketinget. 2013: Erhvervs-ph.d., Københavns Universitet og Grundtvigsk Forum. 2015-2016: Uddannelses- og forskningsminister. 2016-2018: Miljø- og fødevareminister. 2018 -: Fellow ved tænketanken World Resources Institute.

En række møgsager Ordvekslingen med Falktoft er kun en af mange uheldige sager, der har været med til at præge Esben Lunde Larsens tid på Christiansborg. I 2011 blev han valgt ind i Folketinget for Venstre i Vestjyllands Storkreds, og da partiet fire år senere fik regeringsmagten, blev vestjyden udnævnt som ny uddannelses- og forskningsminister. Selv om Lunde Larsen med sin ph.d. i teologi var den bedst uddannede nogensinde til at bestride posten, havde han kun lige nået at placere enden på ministertaburetten, før det første uvejr indtraf. Som kristen og indremissionsk troede han på en skabende gud, fortalte han i et interview med Jyllands-Posten. Lidt af en udmelding fra den mand, der skulle bære faklen for dansk forskning, lød kritikken. Men det afviste ministeren selv. Hvad han personligt troede og ikke troede på, ville ikke få nogen betydning for, hvad der skulle forskes i og uddannes efter, garanterede han. Siden fulgte flere sager - bl.a. anklager om plagiat i hans ph.d.-afhandling og snyd med CV'et - og i starten af 2016 skiftede Lunde Larsen det ene ministerium ud med det næste. Efter at den såkaldte "Gylle Gate" havde fået de Konservative til at kræve Eva Kjer (V) afsat som miljøminister, overtog Lunde Larsen taktstokken som minister for miljø, fødevarer og fiskeri. Halvandet år senere var det så regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, der lugtede ministerblod. Sagen om de såkaldte kvotekonger endte med, at fiskeriområdet blev flyttet væk fra Lunde Larsens bord.