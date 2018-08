Jytte Rich Jensen mødte den store kærlighed to gange.

Den første døde af en hjerneblødning, og efterlod hende alene med to drenge i 1984. Den anden holdt hende i hånden, da hun mandag formiddag kort efter klokken ti døde på Hospice Sønderjylland.

Ædt op af kræft og ude af stand til at kæmpe videre.

Da hun i begyndelsen af 2017 fik beskeden om, at lægerne ikke kunne gøre mere for hende, gav de hende blot nogle måneder. Måske seks.

Men Jytte ville have mere med, og hun snød statistikkerne og udskød det uundgåelige i mere end et år.

Hun vidste, at hun var syg, men hun lod sjældent omgivelserne mærke det. Hun deltog i alle de begivenheder, hun kunne, så længe hun kunne.

Hun elskede det meste ved livet - undtagen sport. Hun så det kun nødtvunget på tv, og når hun selv en sjælden gang svingede golfkøllen, var det mest for det sociale samværs skyld.

Paradoksalt nok elsker alle hendes børnebørn sport, og Jytte var derfor ofte at finde som tilskuer til alt fra cricket over roning til håndbold, atletik, cykelløb, ridning og fodbold.

Altid opbakkende.

Altid positiv.

Selv var hun til opera, kunst, et godt glas vin, klassisk musik, rejser, dagens avis (selv om den er blevet dyr) og god mad. Cykelkommentator Jørgen Leth ville have kaldt hende en connaisseur.

Men mest af alt elskede hun sin mand og den sammenbragte familie, hun var en levende del af.

Og hun ville gerne have haft endnu mere med.

Endnu flere besøg af den nærmeste familie, der endte med at blive så stor, at der skulle lejes mindre koloni, når alle skulle samles.

Endnu flere rejser og endnu flere lange snakke til langt ud på natten med en sjus i hånden og gavmild med smil og ord.

Hverken årstal eller fakta kan for alvor beskrive Jytte Rich Jensen, der blev født i 1945 i Lunde ved Nr. Nebel.

Hun var på en og samme tid helt almindelig og helt unik for dem, der kendte hende. Det var kærligheden, der førte hende til først Aabenraa, hvor hun arbejdede på det daværende Amtscentralen for Undervisningsmidler, hvor hun havde en kort karriere som amatørskuespiller, hvor hun opdrog sine to drenge, og hvor hun mistede sin første mand, Kaj Markussen.

Det var igen kærligheden, der igen fik smilet frem på hendes tynde læber, da hun i begyndelsen af halvfemserne mødte Knud Erik Wildfang Jensen og flyttede ind hos ham i Mastrup, inden de flyttede til Haderslev, hvor hun blandt andet engagerede sig aktivt i den lokale kunstforening.

Selv om rækkehuset på Simmerstedvej egentlig var for småt, blev det alligevel et naturligt samlingspunkt for den sammenbragte familie på seks børn, lige så mange svigerbørn og 11 børnebørn.

Jytte Rich Jensen blev kun 73 år.

Det var et år mere end lægerne havde forudset - og alligevel alt for få.

På vegne af familien, Jesper Markussen (søn)