Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen om, at vores gode kollega, professor og forskningsleder Helle Johannessen er død mandag 10. september 2018.

Helle Johannessen blev magister i antropologi ved Københavns Universitet i 1984, hvor hun også fik sin ph.d.-grad i 1994. Hun har været tilknyttet Københavns Universitet, Slagelse Seminarium og Danmarks Farmaceutiske Højskole, inden hun kom til Syddansk Universitet i 2001. I perioden 2001-2004 var hun tilknyttet Institut for Idræt og Biomekanik som lektor, og hun blev i 2005 til tilknyttet Institut for Sundhedstjenesteforskning - samme sted som hun blev udnævnt til professor i 2007.

Helle Johannessen havde en markant og stærk personlighed og en skarp hjerne. Hun var en hårdtarbejdende og højt respekteret forskningsleder med evne for og vilje til at samle forskere i fælles fodslag om fælles opgaver. Senest gennem etablering og ledelse af Forskningsenheden for Brugerperspektiver på Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU.

Helle Johannesen var en forkæmper for og en af grundlæggerne af, den kvalitative forsknings position som respekteret i sundhedsvidenskaben - hun var her et forbillede, også for internationale samarbejdspartnere. Hun havde øje for de svage i samfundet og var altid opsat på, at forskning skal gavne patienter og borgere.

Helle Johannessen havde øje for detaljerne i den enkeltes faglige liv, altid klar med gode råd og vejledning og med et skarpt blik for den bedste og mest effektive løsning.

Vi har mistet en faglig kompetent og dygtig kollega, men vore tanker går først og fremmest til Helles familie, hvor ægtemand, børn og børnebørn har mistet noget uerstatteligt.

Æret være Helles minde