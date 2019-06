Mindeord: Hans Frede Fleggaard

Mindeord: Købmand Hans Frede Fleggaard er ikke længere iblandt os, men hans minde og livsværk vil fortsætte.

Der findes næsten ingen i Danmark, som ikke har hørt om Fleggaard eller været i deres butik i grænsehandlen.

Men for mig, der har været ansat i virksomheden fra 1992 til 2007 og set denne vokse, så er der meget mere end dette.

Købmand, det var det, Hans Frede ville kaldes, hvor han i datidens hovedsæde på Industrivej i Padborg havde sit kontor. Andre havde internationale titler som CEO, CFO osv, men Hans Frede ville have det danske og den jordnære titel af købmand.

På trods af succes i indland og udland og med en familie, der sad på forskellige poster og opgaver i virksomheden, kunne Hans Frede stadig få tid til at gå igennem bygningen og hilse på alle og tage sig tid til at få en snak.

Når vi som medarbejdere så deltog i firmaarrangementer, var det endnu sjovere at komme på tomandshånd med Hans Frede for at høre alle "røverhistorierne" igennem tiderne med alt fra grænsehandel, engroshandel, operation momsstorm og ikke mindst de vilde 80'ere, hvor han og andre stod og solgte tv'er, videoer og hvidevarer fra sættevogne, fordi det gik så stærkt.

Som tidligere formand for Fleggaards personaleforening, som bl.a. arrangerede juletræsfester i kælderen på Industrivej med 60-80 deltagere for medarbejdere og deres børn, til virksomhedens vækst hvor vi endte i Sønderjyllandshallen med over 600 deltagere, så fik medarbejderne i personaleforeningen altid en stor og varm tak af Hans Frede og senere Hans Peter for den store og flotte indsats.

Lige så stolt som jeg og mange andre har været for at være i Fleggaard koncernen, lige så stort er tomrummet efter Hans Fredes død, men hans eftermæle med at sætte navnet Fleggaard på verdenskortet, det kan man ikke anfægte.

Æret være Hans Frede Fleggaards minde.