Mette Cramon, datter til afdøde, har sendt følgende mindeord:

Elisabeth Cramon døde tirsdag morgen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Ved hendes side var hendes elskede Jens. Elisabeth - som de fleste kaldte Lisbeth - var det fineste og sejeste menneske.

Hun gav modspil med den fineste rummelighed indbygget og tog altid de svages parti. Samtidig var hendes lyse sind og nysgerrighed en gave for alle, der var så heldige at få lov at kende hende.

Hun elskede at være omgivet af mennesker - og gerne i gang med at strikke en ny trøje til et af familiemedlemmerne eller med en slikskål og en god krimi.

Elisabeth var oprindeligt fra København og sejlede i sin ungdom på de syv verdenshave. Som uddannet frisør kom hun til Esbjerg, og på Esbjerg højskole mødte hun Jens. De fik sammen datteren Mette, ligesom hun tog sig kærligt af hans to sønner Carsten og Kim.

Igennem mange år var Elisabeth aktiv i fritidsforeningen i Kvaglund og stod blandt andet for ugentlig banko. Hun var i det hele taget god til at arrangere og samle andre omkring sig. Og de senere år var det især de tre børnebørn - Christina, Elisabeth og Kathrine - der nød godt af hendes glade humør. Elisabeth Cramon blev 83 år.