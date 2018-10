København. Det er 13 år siden, at fodboldspilleren Bjarne Goldbæk snørede støvlerne op og satte dem på hylden. Den tidligere landsholdsspiller har dog langt fra sluppet sporten, der også i dag sørger for gagen.

Goldbæk, der lørdag den 6. oktober fylder 50 år, arbejder som spilleragent. Det har han stort set gjort, siden han indstillede sin egen aktive karriere, der bragte ham forbi fem tyske klubber, FC København, Chelsea og Fulham.I dag er han bosat og opererer primært på det tyske fodboldmarked. Og man kan forvente, at han også i de næste mange år vil arbejde for at lande de rigtige klubber og kontrakter til sine klienter. - Jeg har ligeså travlt nu, som jeg har haft det i de sidste mange år. Jeg er super glad for det job, og jeg er faktisk mere glad for jobbet nu end nogensinde.- Man skal ikke forvente, at jeg kommer til at lave noget andet, siger Bjarne Goldbæk.Som både aktiv og i sine første år som agent var Goldbæk ofte i medierne. I dag føler han ikke noget behov for at være en del af fodbolddebatten. Han vil kun opsøge mediernes søgelys, hvis en af hans klienter bliver uretfærdigt behandlet. - Der er rigeligt med folk, som har travlt med at udtale sig, siger Bjarne Goldbæk.Han uddyber:- De spillere og klubber, som jeg arbejder med, værdsætter, at jeg ikke er synlig. Jeg har ikke behov for at være i medierne. Det har jeg prøvet. For mig er det spillerne, som er vigtige, det er ikke mig. Jeg har ingen grund til at profilere mig, siger spilleragenten./ritzau/