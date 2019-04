Max von Sydow har noget til alle generationer<br/>

København. Ikke alle kan følge med tiden. Som årene skrider frem, er det ofte lettest at hvile i den trygge fortid, men nogle blandt os mestrer forandringerne.

Som for eksempel Max von Sydow. Han begejstrer såvel de yngre som de ældre generationer.

Han fylder den 10. april 90 år, men den svenskfødte skuespiller er ikke gået på pension. Han har været med fra en tid, da de fleste af os ikke var her eller var små. Han huskes for sin rolle i Ingmar Bergman-filmen "Det Syvende Segl" fra 1957, hvor von Sydow spiller skak med Døden.

Han huskes for sin rolle som Karl Oskar i tv-serien "Udvandrerne" og "Nybyggerne" fra begyndelsen af 1970'erne. Serien var baseret på Wilhelm Mobergs roman om fattige svenskere, der i 1800-tallet udvandrer til Minnesota.

Han spillede Lassefar i "Pelle Erobreren" fra 1987, og i de senere år har han spillet med i "Star Wars: The Force Awakens" fra 2015, "Game of Thrones" i 2016 og Thomas Vinterberg-filmen "Kursk" fra 2018, hvor von Sydow giver den som russisk admiral. Så den aldrende skuespiller er stadig i gang.

Han har været og er stadig en populær mand at have på rollelisten. Det har igennem tiden vist sig, at det ofte er i rollen som udenlandsk skurk, at Hollywood har hentet von Sydow ind. Han har spillet med i mange film, hvor han er nazist, russer eller bare taler mærkeligt engelsk.

En rolle, der kan have banet vejen for mange skurkeroller, er rollen som skurken Blofeld i James Bond-filmen "Never Say Never Again" fra 1983. Han har også forsøgt sig som instruktør, men den danske filmatisering af Herman Bangs novelle "Ved Vejen" er foreløbig hans eneste i instruktørstolen.

Max von Sydow bor til daglig i Paris med sin franske hustru, Catherine Brelet, og har siden 2002 været fransk statsborger. Han har to voksne børn fra et tidligere ægteskab.

/ritzau/