Manden der giver Tintin erotiske oplevelser

Kunstneren Ole Ahlberg fik efter en 12 år lang retssag dom for, at han godt må lave erotiske billeder med Tintin. Torsdag den 3. januar fylder Ahlberg 70 år.

70: På de fleste af hans billeder i nærmest fotografisk ren stil ses Tintin sammen med smukke og særdeles letpåklædte kvinder i udfordrende positurer.

Nej, billederne er ikke fra Hergés kendte tegneserier, men fra den danske kunstner Ole Ahlberg, der har gjort det til en levevej at male sexede billeder med Tintin og yngre kvinder.

Ole Ahlberg, der torsdag den 3. januar fylder 70 år, har i det meste af sin karriere dyrket sammenstødet mellem det uskyldige og det knap så uskyldige.

Han indledte sin karriere med at lave provokerende billeder med paven, inden han nærmest ved en tilfældighed kastede sig over Tintin.

- Det er en figur, som er billedet på retfærdighed, det rene, det pæne, som aldrig kommer ud i noget snavs.

- Det var sjovt at pille ved, forklarer Ole Ahlberg.

Men mange blev vrede, da de første erotiske Tintin-billeder kom på plakaten ved en udstilling i Bruxelles, belgiske Hergés hjemby, i 1998.

Vrede kvinder demonstrerede imod udnyttelse af kvinder i kunst.

Og selskabet Moulinsart, der våger over ophavsretten på vegne af Hergés arvinger, blev også vrede. De krævede fogedforbud, destruktion af billederne og en stor erstatning inden for 24 timer.

Men så blev den danske kunstner vred, og det hele endte i en 12 år lang retssag, der handlede om krydsfeltet mellem ophavsret og kunstnerisk ytringsfrihed.

Til sidst vandt Ole Ahlberg. Han må gerne give Tintin et sexliv i kunstens navn. Og det bliver han så ved med.

I dag ser Ahlberg sin lange tur i retsmaskineriet som "et kæmpe slag for kunstneres ret til at udtrykke sig frit", selv om han oprindelig gik i kamp for sin egen ytringsfrihed.

- Det flyttede ophavsretsloven i flere lande, siger han.

Ole Ahlberg har et 33 år langt ægteskab bag sig, men i dag er han gift med en vietnamesisk kvinde.

Den runde fødselsdag fejres på den vietnamesiske ø Phu Quoc.