Legepladsen i Østerbyen formede Susanne Dyreborg

Esbjerg Kommune: Da 53-årige Susanne Dyreborg, Dansk Folkepartis kandidat til Folketingsvalget 5. juni, voksede op på Søndermarken i Østerbyen, var der flokkevis af jævnaldrende børn at lege med på de nærliggende grønne arealer. Dér - midt i de store børneflokke - lærte børnene at gå på kompromis med hinandens ønsker, for det nyttede ikke meget at kræve, at der skulle spilles rundbold, hvis ingen andre gad at være med.

Netop kompromisets kunst var en væsentlig adgangsbillet til børnenes sociale aktiviteter i Østerbyen, og Susanne Dyreborg har båret den lære med sig videre gennem livet.

- Jeg synes nok, at det mangler i dag blandt børn og unge. Den lære, at man kommer ikke nogen vegne, hvis man ikke spiller sammen med andre. I dag lærer man ikke nødvendigvis at bøje af og indgå et kompromis. I dag er det så nemt at affærdige andre og holde på sin ret - hvis tingene ikke går, som man ønsker det, hvis andre vil noget andet, end det man selv vil, så lukker man af for dem på Facebook eller slukker telefonen eller hvad ved jeg, konstaterer hun.