Landmand Asger Christensen valgt som Venstres EU-kandidat

SYD- OG SØNDERJYLLAND: Venstre i Syd- og Sønderjylland har netop valgt Asger Christensen som landsdelens bud på en kandidat til Europa-Parlamentsvalget næste år. Han stillede op i 2014, hvor han blev en af stemmeslugerne med næsten 15.000 personlige stemmer, hvilket placerede ham på 15. pladsen for højeste personlige stemmetal blandt de 100 kandidater. - Jeg er meget glad for den tillid Venstres medlemmer i Syd- og Sønderjylland har udvist mig ved at pege på mig som deres kandidat. Det næste år vil man se mig være myreflittig for at få overbevist vælgerne om, at de skal stemme på Venstre og allerhelst mig personligt. Jeg synes, at det er på tide, der igen kommer en dansk politiker til Bruxelles med mange års selvstændig erhvervserfaring, siger Asger Christensen i en pressemeddelelse. I over 25 år sad gårdejer Asger Christensen i diverse landbrugsbestyrelser samt Landbrugsrådet på Axelborg. Heraf de 12 år som formand for Kolding Herreds Landbrugsforening og tre år som formand for Kødbranchens Fællesråd. Efter tiden i bestyrelserne kastede Asger sig over det politiske arbejde, som byrådsmedlem i Kolding Kommune for Venstre. Asger har været gift med sygeplejerske Inge Schelde i 35 år, der er ottende generation på Nørupgaard. De overtog slægtsgården i 1982, som har været i familiens eje siden 1767. I dag består gården af 600 malkekøer og 400 hektar agerjord. Sammen med Inge har Asger 4 børn. Venstre i Syd- og Sønderjylland dækker kommunerne: Varde, Billund, Vejle, Fredericia, Kolding, Vejen, Esbjerg, Fanø, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev.