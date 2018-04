Lagkagehuset åbner butik i New York

Brød: Amerikanerne kalder wienerbrød for "danish", og inden længe kan amerikanerne i New York få stillet deres trang til "danish" bagværk, når butikskæden Lagkagehuset - der har sine historiske rødder hos Steen Skallebæk i Haderslev - til efteråret åbner en butik på Manhattan.

Det sker på baggrund af et godt 2017 i Lagkagehuset. 19 nye butikker blev det til i 2017. 15 steder i Danmark kom der nye Lagkagehuse til, og hen over året er det danske håndværksbrød dukket op fire steder i London.

- Det har igennem de seneste år været et klart mål at etablere Lagkagehuset uden for Danmark - samtidig med at stadig flere danskere får et Lagkagehus i nærheden. Derfor har det også været meget positivt, at vi er blevet taget så godt imod i London, og nu har vi netop underskrevet aftalen om lokalerne for den første butik i New York, fortæller CEO for Lagkagehusets moderselskab Danish Bake, Jesper Friis i en pressemeddelelse.

- Det er en opgave, vi går til med ydmyghed, og vi glæder os til at være med til at eksportere et lille stykke dansk kulturhistorie, siger Jesper Friis.