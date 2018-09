Kulturudvalg Sønderjylland-Slesvig har fået ny formand - Ingo Degner

Grænsesamarbejde: Kulturudvalg Sønderjylland-Slesvig, der er et udvalg under det regionale samarbejde i grænselandet med deltagelse af på dansk side Region Syddanmark, Aabenraa, Tønder, Haderslev og Sønderborg Kommuner - og på tysk side Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg, har netop fået ny formand, idet Ingo Degner fra Kreis Schleswig-Flensburg afløser Gabriele Stappert fra Stadt Flensburg på posten. Kjeld Thrane fra Haderslev Kommune fortsætter som næstformand i udvalget.

Jeg glæder mig til min nye opgave og vil gøre mit bedste for at fortsætte det tillidsfulde samarbejde i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. For mig personligt er det vigtigt, at det lokalpolitiske engagement er drivkraften bag udvalgets arbejde, og at vi sammen sikrer en fortsat videreudvikling af det dansk-tyske samarbejde på kultur, skole og ungeområdet, siger den nyvalgte formand for Kulturudvalg Sønderjylland-Slesvig Ingo Degner, i en pressemeddelelse.