Kulturgeneralen i Aarhus

Rebecca Matthews stod i spidsen for Aarhus 2017 - Europæisk Kulturhovedstad og klarede opgaven med bravur. Før det var hun bl.a. med til at sikre renoveringen af Jørn Utzons operahus i Sydney.

- Hun har med sit store internationale netværk været guld værd. Vi kunne ikke have magtet den side af projektet med egne lokale kræfter. Det, at der kom en meget kompetent chef udefra, har løftet projektet, og noget af det, der vil stå tilbage efter 2017, er de internationale kontakter, hun har skabt for området, siger Peter Vestergaard.

- Hun er den suverænt bedste chef, jeg har haft. Hun er ekstremt vidende og empatisk, men samtidig en person, som virkelig kan få tingene til at ske, siger Peter Vestergaard, afgående informationschef for Aarhus 2017-Europæisk Kulturhovedstad og tidligere chefredaktør på Århus Stiftstidende.

Inden Rebecca Matthews, der er født og universitetsuddannet i Storbritannien, kom til Danmark var hun bl.a. direktør for det britiske kulturinstitut, British Council, i Wales, New York og Australien-ved det sidste sted var hun med til at rejse penge til renoveringen af Operahuset i Sydney, som er tegnet af den danske arkitekt Jørn Utzon.

Hun blev i 2013 ansat som direktør for Aarhus 2017 - Europæisk Kulturhovedstad og styrede med sikker hånd det store projekt, som involverede 19 østjyske kommuner, 350 arrangementer - bl.a. det imponerende åbningsshow - og et budget på 450 mio. kr.

Humoristisk og imødekommende chef

Han er ikke alene om at rose Rebecca Matthews. I oktober fik hun i Aarhus prisen Byens Bedste, da den blev uddelt for første gang.

- Med denne særpris og ærespris vil vi gøre honnør for den enestående indsats, som Rebecca Matthews har ydet for borgerne i Aarhus, for byens omdømme og ikke mindst for sammenhængskraften i hele Østjylland, sagde chefredaktør Jan Schouby, Århus Stiftstidende, som står bag prisen.

Rebecca Matthews beskrives som humoristisk og imødekommende og som en chef, der formår at skabe begejstring. Og så har hun både forståelse og veneration for den jyske hovedstad. Da Berlingske i januar sidste år spurgte hende, hvordan Aarhus adskiller sig fra andre byer med ambitioner på kulturområdet, lød svaret:

- Først og fremmest ved sin størrelse, og så har Aarhus en unik kulturel selvopfattelse. Den har både kant og et bredt udbud af kunst og kultur. Aarhus er et meget ungt og pulserende sted. Frontløberne, Kaospiloterne, Institut for X, Bureau Detours. De og andre undergrundsgrupper flytter grænserne og giver en fin balance med de etablerede institutioner.

I interviewet afslørede hun også, da hun blev bedt om sin mening om kunst og kulturs betydning i en verden med krige og kriser, et nuanceret og skarpt kultursyn.

- Jeg tror ikke, at en by som europæisk kulturhovedstad kan løse verdens alvorlige flygtningekriser eller økonomiske problemer, men vi kan åbne op for dialog og konversation, som ikke er mulig på et politisk eller økonomisk eller socialt niveau, svarede hun.

Midt i 2017 blev Rebecca Matthews ramt af kræft. Hun var ikke på kontoret i tre måneder, men til gengæld dagligt i telefonisk kontakt med sine medarbejdere, og derefter vendte hun tilbage som direktør på fuld tid. Hun er i dag helbredt for sygdommen.