Kendt jazzmusiker er rockstjerne

I over 50 år har Karsten Vogel sørget for at fylde de danske hjem med musik. 11. januar kan han fejre sin 75-års fødselsdag.

Fødselsdag. Karsten Vogel er musiker, orkesterleder, komponist og radiovært. Kært barn har mange navne. I årtier har han fyldt den danske musikscene med alt fra jazz til rock. Den anerkendte musiker fylder torsdag den 11. januar 75 år. De fleste kender Karsten Vogel for at være manden bag rockgruppen Burnin Red Ivanhoe. I 2017 var det 50 år siden, at Burnin Red Ivanhoe for første gang optrådte i Munkekælderen, der er at finde under Københavns Universitet i Nørregade. Årtier senere, og efter flere koncertturnéer med blandt andre Jimi Hendrix og Black Sabbath, spiller rockbandet fortsat koncerter. - Burnin har altid været et godt orkester, men det har aldrig været bedre, end det er nu. Den har en særlig lyd, der bygger på et repertoire med de medvirkendes særkende, forklarer Karsten Vogel. Det var dog ikke rockgenren, der først satte gang i Karsten Vogels lange musikkarriere. Som saxofonist i slutningen af 50'erne spillede han ny jazz i adskillige grupper. Flere end 70 vinyler og cd'er i forskellige genrer er det siden blevet til med koncerter i talrige lande såsom USA, Indien, Dubai, Japan og hele Skandinavien.