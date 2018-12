Kendt forretningsmand i Kolding er død

Tidligere VVS-installatør Poul Mørk, Kolding, er efter nogle års svagelighed død, 81 år.

Poul Mørk, der var et meget udadvendt menneske, deltog engageret i byens forenings- og sportsliv. Helt fra barnsben bankede hans hjerte for KB - Kolding Boldklub, hvor han selv spillede fodbold og siden var træner. Han og hustruen blev også håndboldinteresseret og de overværede rigtig mange kampe, som KIF spillede.

Poul Mørk var fra Middelfart, men kom som 10-årig til Kolding. Han blev udlært blikkenslager og siden installatør. Han købte VVS-firmaet Max Zeller, som skiftede navn til Poul Mørk VVS. På et tidspunkt gik han i kompagniskab med Krenk VVS under navnet Krenk og Mørk. Med årene udførte de stribevis af private og kommunale VVS-opgaver. Han valgte at gå på efterløn som 63-årig og solgte sin andel af virksomheden.

Poul Mørk sad i flere år i bestyrelsen for Kolding Tekniske Skole og var også i bestyrelsen for VVS-foreningen i kreds 15. Poul Mørk og hustruen var også trofaste medlemmer af Koldinghus' Venner. De engagerede sig begge i livet i Kolding. Det kunne være som tilskuere til Kolding-Revyerne, Sans Souci eller arrangementer hos Kolding Håndværker- og Industriforening. Parret havde samtidig en meget stor omgangskreds.

Han mistede sin hustru i 2011, og havde den store sorg at miste en datter for fire år siden. De sidste fire år havde han ophold på plejehjemmet Kirsebærhaven.

Han efterlader en søn og en datter, som bor i Middelfart og nord for Århus. Hertil syv børnebørn.