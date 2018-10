Kajs far fylder 80

- Man bliver ikke et kendt ansigt af at lægge stemme til en frø, og det er egentlig ganske rart, har skuespilleren Kjeld Nørgaard sagt. Og han ved, hvad han taler om. For ingen dansk frø er ellers mere kendt end Kaj fra en af dansk børne-tv's allerstørste klassikere, "Kaj og Andrea". Som Kjeld Nørgaard både har været med til at opfinde, udvikle og selvfølgelig ikke mindst har lagt legendarisk stemme til.

På et tidspunkt, da tv-pædagogikken var meget pædagogisk, skabte Nørgaard et flabet og brovtende bredmundet modstykke, som endda sagde "tissemand" midt i børnetimen.

Programmet dukkede første gang op på tv-skærmen i 1971. Det blev en kæmpesucces. Da serien efter mange års pause blev relancerede i 1996 og fik godt ti år mere i manegen, var det igen med Kjeld Nørgaard som stemme og tekstforfatter. Siden er "Kaj & Andrea" blevet udpeget som en del af den danske kulturkanon. De er også blevet ved med - sammen med Kjeld Nørgaard og Hanne Willumsen - at optræde live og er ivrigt blevet genudsendt på "Ramasjang".

Kjeld Nørgaard, der fylder 80 år den 8. oktober, blev født på Bornholm. Oprindeligt var han uddannet skolelærer, men kom siden på Det Kgl. Teaters Elevskole, hvor han blev uddannet i 1966. Han var tilknyttet mindre scener som Boldhus Teatret og Fiolteatret. Men i 1987 blev han fastansat ved Det Kgl. Teater, hvor han var i 12 år. Fra 1998 blev han en meget alsidig freelanceskuespiller.