Jørn Neergaard Larsen 70 år: Beskæftigelsesministeren med styr på stoffet

Da Lars Løkkes Rasmussen i juni 2015 præsenterede sin nye Venstre-regering, var der særligt én minister, der skilte sig ud. Jørn Neergaard Larsen, der fylder 70 år mandag 11. februar, var i modsætning til sine kolleger ikke folkevalgt politiker. Men den nye beskæftigelsesminister var til gengæld rigtigt godt inde i stoffet.

For inden udnævnelsen havde juristen både prøvet at sidde på arbejdstagernes og arbejdsgivernes side af bordet. Først som administrerende direktør i fagforbundet Djøf i en længere årrække og siden som administrerende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening. Desuden har han været dommer i Arbejdsretten.

Jørn Neergaard Larsens tid som minister blev brugt på blandt andet at lande aftaler om dagpenge, kontanthjælpsloft og 225-timers-reglen. Han var også med til at indgå trepartsaftaler med arbejdsmarkedets parter om integration og om arbejdskraft og praktikpladser til unge.

Og pludselig var det slut. Efter 16 måneders kamp for at holde sammen på den borgerlige fløj besluttede statsministeren at udvide regeringen med yderligere to partier. Det kostede fire Venstre-ministre jobbet, herunder fødselaren.