Jørgen Riis Jepsen: Forhenværende overlæge fik sin doktorgrad

Fredag 2. marts forsvarede forhenværende overlæge ved Arbejdsmedicinsk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus Jørgen Riis Jepsen sin doktordisputats med titlen "Studies of upper limb pain in occupational medicine, in general practice, and among computer operators. Diagnostic contribution from manual muscle testing and assessment of cutaneous sensibility and nerve trunk mechanosensitivity." Meget lang titel, men sådan bruges det i de kredse.

Disputatsen samler Jørgen Riis Jepsens enorme viden inden for forskning i nerver og muskler og i årsagerne til smerter og funktionsnedsættelse i arme, skuldre og nakke. Et felt han har arbejdet med i en menneskealder, og som med denne sisputats indbragte ham en medicinsk doktorgrad. Det er den højeste akademiske anerkendelse, man kan opnå.

Jørgen Riis Jepsen blev uddannet i 1973. Han var med til at grundlægge Arbejdsmedicinsk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og var i flere år ledende overlæge på afdelingen. Fra 2009 til 2012 var han forskningsleder på Institut for Sundhedstjenesteforskning (Center for Maritim Sundhed og Samfund), Syddansk Universitet i Esbjerg. Fra 2012 var han lektor samme sted, men lod sig pensionere fra både arbejdsmedicinsk og SDU i 2017.

I 2009 modtog han Columnaprisen, der uddeles af Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin. Han fik den for sin forskning i sygdom, der er lokaliseret i armenes perifere nerver. /exp