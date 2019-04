Fart: Til denne sæson er racerkører Kevin Rossel skiftet til Team Flexlease.nu/Strøjer Tegl med John Nielsen som teamchef, og oprustningen fortsætter i jagten på succes på asfalten. Kevin Rossel tilknytter nemlig fodboldspilleren Jesper Lange som ansvarlig for salg og netværk. Kendskabet til elitesport og eksponering har været afgørende faktorer, men det er ikke den eneste grund til, at der er store forventninger til samarbejdet. - Jeg er ved at tage det næste trin i min karriere, og det er i alle aspekter, at vi skal hæve niveauet. Derfor vil vi bygge på teamet, så vi kan fortsætte udviklingen, og vi kan bare se, at tingene passer godt sammen med Jesper. Han ved selv, hvad det kræver for at være med på topplan i sport, og det er fedt at arbejde sammen med en mand, der har været igennem de samme ting. Vi er to sportsfolk, der kan relatere til hinanden, og så har vi bare en god kemi, hvilket selvfølgelig også er vigtigt, konstaterer Kevin Rossel i en pressemeddelelse.