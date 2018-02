Jens Arentzen deler ud af 60 års lærdom

Jens Arentzen har både været at finde foran og bag kameraet i diverse film og tv-serier. I dag bruger han tid på at dele de lektioner, som han har lært i livet.

Jens Arentzen, der fylder 60 den 2. marts, kan skrive både skuespiller, manuskriptforfatter og instruktør på sit cv.

Men for tiden er det i høj grad hans gøren som foredragsholder og underviser, der fylder hos den talentfulde mand.

Her deler han ud af sit livs lektioner om skuespilteknikker, empati, nærvær og kommunikation.

Og lektionerne har til tider været hårde at lære for Jens Arentzen.

Han dukkede for alvor op på danskernes nethinde, da han indtog rollen som den unge Ulrik Varnæs i tv-klassikeren "Matador".

Men før hans berømmelse tog fart, havde Jens Arentzen haft sine udfordringer i barndommen.

Han voksede op i et hjem med en psykisk syg og alkoholiseret mor og en tilbagetrukket far. Det satte et særligt præg på den unge Jens Arentzen.

- Hvis man kommer fra et hjem, hvor verden kan gå under med døden, bliver man meget lydhør: Hvordan lyder skridtene i gangen? Hvordan sætter min far nøglen i døren?

- Du bliver overopmærksom på andre, og det arbejder jeg meget med. For hvis man mærker andre meget, er den, du er dårligst til at mærke, dig selv, sagde han til Kristeligt Dagblad i 2014.