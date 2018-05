Jeg kunne ikke vende ryggen til de barske historier

- Jeg blev drevet til desperation over at være bundet til sofaen, for jeg har altid været i gang fra morgen til aften. Jeg kedede mig, og derfor begyndte jeg at engagere mig i debatter på sociale medier. Det, der især interesserede mig, var debatter om sekularisering, fortæller Lena Nyhus.

I 2012 blev Lena Nyhus mere og mere syg. Voldsomme smerter og gentagne lungebetændelser invaderede hendes krop og forhindrede hende i længere perioder i at kunne gå. Den tidligere så aktive og energiske kvinde med egen virksomhed var pludselig bundet til sofaen hjemme i Farum af det, der senere viste sig at være Fibromyalgi.

Det var egentlig et tilfælde, at Lena Nyhus fra Intact Denmark overhovedet begyndte at skrive om forhud. Og måske kommer vi inden længe til at høre mindre til hende, der har været en af de mest markante stemmer i omskæringsdebatten.

I april 2013 sluttede den voksende kreds, der var opstået omkring Lena Nyhus, sig sammen og dannede foreningen Intact Denmark - Forening mod omskæring af børn. I skrivende stund har knap 47.000 danskere skrevet under på foreningens borgerforslag om at indføre en mindstealder på 18 år på omskæring.

En dag læste Lena Nyhus et indlæg i Jerusalem Post, hvor en dansk jøde kaldte omskæringsmodstanden i Danmark for antisemitisme. Det gjorde Lena Nyhus vred, og hun skrev et modindlæg - og ventede det værste.

Fleksjob

Omskæringsdebatten har bølget med større eller mindre kraft gennem flere år. Ifølge Lena Nyhus handler den slet og ret om, at man ikke bør gøre raske mennesker til patienter.

Men jøderne siger selv, at en aldersgrænse på 18 år vil jage dem ud af Danmark?

- Det er en forfærdelig påstand, og jeg er ikke helt sikker på, at den er rigtig. De, der siger sådan, er repræsentanter for en lille gren af jødedommen i Danmark. Der er også danske jøder, som siger, at det for dem har stor betydning, hvis Danmark vil tage børnerettigheder alvorligt. Majoriteten af jøder i Danmark lever ikke et liv, hvor omskæring er så altafgørende, siger Lena Nyhus.

Berlingske har spurgt Dan Rosenberg Asmussen, der er formand for det Jødiske Samfund i Danmark, om hans syn på Lena Nyhus´ rolle.

- Jeg har ingen kommentarer til hendes person. Men det er klart, at når man lægger sin sag frem som værende den, der tager barnets parti, så har man indirekte anbragt de jødiske og muslimske forældre i rollen som dem, der ikke på samme måde er i stand til at tage hensyn til barnet. Men vi kunne aldrig gå ind for at videreføre dette ritual, hvis det var farligt eller havde nogen af de påståede negative effekter, siger Dan Rosenberg Asmussen.

I fremtiden kommer han og vi andre formentlig til at høre lidt mindre til Lena Nyhus, da hun, på trods af sin Fibromyalgi, nu føler sig i stand til at begynde på et fleksjob.