Jarlen mindes sin afdøde ven: Vi var tæt på at få tæsk i Esbjerg

Siden meddelelsen onsdag aften om, at Ole Stephensen pludselig var død i en alder af bare 63 år, er det væltet ind med kondolencer fra alle, han havde rørt på sin vej.

For alle kom hans død som et stort chok - også hans nære arbejdspartner og ven gennem mange år, Jarl Friis Mikkelsen. Til B.T fortæller Jarl Friis Mikkelsen om tiden med Ole Stephensen, og blandt de mange skøre oplevelser, de to nåede at have sammen, fremhæver han en episode i Esbjerg.

- Vi gik ind på en bar, inden vi skulle optræde. Her sad nogle fiskere, og de syntes nok, at vi var nogle irriterende Københavnere, for de gik hen til os og sagde, at vi skulle drikke om kap, og hvis vi tabte, fik vi bank. Så tog Ole en stor fadøl og bællede den på måske fire sekunder, fortæller han til B.T.

- Efterfølgende forsøgte jeg at gøre ham kunsten efter, men det gik slet ikke lige så godt, så fiskerne var klar til at give os nogle på tuden, husker Jarl Friis Mikkelsen.

Det nåede de heldigvis ikke, for Jarl Friis Mikkelsen og Ole Stephensen foreslog fiskerne, at de skulle tage en omkamp med Rastaputz, som er en meget stærk bitter, og det kunne fiskerne ikke tåle. Så mens de havde travlt med at komme på toilettet, stak komikerparret af.