Ligestillingsorganisation hædrer forhenværende udviklingsminister Ulla Tørnæs for hendes arbejde for at styrke kvinders stilling verden over.

København: Ulla Tørnæs har på markant vis været med til at styrke kvinders rettigheder og vilkår verden over. Som Danmarks udviklingsminister gennem næsten 8 år har hun på internationalt plan med succes arbejdet for kvinders rettigheder og lige muligheder og synliggjort den danske indsats også i FN-regi, og hun har med en baggrund som tidligere undervisningsminister også haft tyngde i den internationale indsats for at sikre uddannelse til alle piger.

Sådan lyder det fra ligestillingsorganisationen Zonta, der 13. september på Scandic Hotel Sydhavnen i København giver Ulla Tørnæs en pris fra Zonta Internationals Distrikt 13, der omfatter Danmark, Litauen, Island og Norge.

Prisen er på 10.000 kroner, som Ulla Tørnæs har besluttet at donere til den danske organisation Maternity Foundation.