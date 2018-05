Hun vækkede danskerne i tolv et halvt år

Cecilie Frøkjær har arbejdet hårdt, siden hun som 28-årig sprang ud som tv-vært, men hun havde aldrig forestillet sig, at hun ville ende så godt et sted.

Den 12. maj fylder den populære tv-vært 50 år, og det gør hun med følelsen af, at livet virkelig har behandlet hende godt, og at hun er endt det helt rigtige sted i sin karriere.

Hvis Cecilie Frøkjær kunne ønske sig én ting, ville det være, at hun som ung havde fået et kig ind i en krystalkugle, så hun kunne se, hvordan hendes liv ville forme sig.

Live-tv overdøvede angsten

I flere år var hun præget af præstationsangst, men under sin praktiktid på TV Midt-Vest opdagede hun, at der var noget, der hjalp.

- Når jeg lavede live-tv, overdøvede det præstationsangsten, fortæller Cecilie Frøkjær.

Som 28-årig og nyuddannet blev hun ansat som vært sammen med Michael Meyerheim på det spritnye program "Go'Morgen Danmark".

- Jeg var totalt ukendt og uprøvet, og jeg skulle vise, at jeg kunne stå distancen, siger Cecilie Frøkjær, der stod op midt om natten for at kunne vække danskerne med morgen-tv. Det gjorde hun i tolv et halvt år, kun afbrudt af to barsler.

I dag synes hun, hun høster frugterne af den indsats, hun igennem årene har lagt i sit arbejdsliv. I januar 2016 sprang hun ud som selvstændig.

- Jeg synes, at jeg både har været heldig, privilegeret og hårdtarbejdende, og de tre ting tilsammen har gjort, at jeg har haft et meget tilfredsstillende og udfordrende arbejdsliv. Det betyder også, at jeg føler, at jeg har opnået meget af det, jeg gerne ville, så det giver både en sikkerhed og en ro til, at jeg tør være selvstændig, siger Cecilie Frøkjær, der blandt andet står bag litteraturpodcasten "Frøkjær og forfatterne" i samarbejde med Jyllands-Posten, men også stadig laver forskellige værtsopgaver for TV2. /Ritzau/