Hun tog turen fra danske bondegårde til Brexit

Venlig og kølig distance

Divya Das er født i Hørsholm af indiske forældre og opvokset i Birkerød i en familie, hvor dansk og indisk kultur indgik i ét stort sammensurium. Der var privatskole, svømning, basketball og danske klassekammerater, og så var der det indiske twist - rejserne til familien i Bangalore i det sydlige Indien, maden samt hinduismen som en selvfølgelig del af hendes og storesøstrenes opvækst.

- Hinduismen er en meget pluralistisk religion, ja, nærmest en filosofi, der er åben og omfavnende. Jeg praktiserer og siger en bøn og mediterer engang imellem. Uden at gøre mig til ekspert på andre religioner er det sådan, at man ikke behøver at gå i templet hver søndag for at vide, at man er hindu. Det gælder mere om at være et godt menneske indeni og at være det udadtil over for andre, sagde Divya Das i 2006 til Kristeligt Dagblad.

På DR fik hun ikke lov til at skifte rollen som vejrvært ud med rollen som nyhedsvært, men den chance gav TV 2 hende i 2006, da TV 2 News gik i luften. Som nyhedsvært på både News og senere moderkanalen TV 2 har Divya Das været kendt som en sikker skanse, der har formået at styre nyhedsudsendelserne med et eminent overblik samt en på én gang venlig og kølig distance. Udlandschef Jakob Vissing beskriver Divya Das som en medarbejder med en stærk indre fremdrift, et højt ambitionsniveau og en enestående faglighed.

Under valgkampen i 2015 var det dog så som så med det normalt så kølige overblik, da Divya Das i et direkte interview med Venstres næstformand Kristian Jensen i usædvanlig aggressiv stil beskyldte ham for at fejlcitere en rapport fra EUs grænsekontrolagentur Frontex om sammenhængen mellem de ydelser, syriske flygtninge kan opnå, og de lande, de søger til. Det skete, da Kristian Jensen henviste til rapporten i forbindelse med Venstres forslag om at nedsætte ydelserne til nytilkomne flygtninge.

Men Kristian Jensen citerede rapporten korrekt, og efterfølgende måtte TV 2 beklage interviewet, hvor de to parter talte forbi hinanden, som det dengang blev formuleret.