Hun satte dansk tv-drama på verdenskortet

Skuespillerinde: Hun var kun 17 år, da hun via en annonce i avisen fik sit første job som skuespiller, og det skulle vise sig at være skelsættende - ikke bare for Sofie Gråbøl selv, men også for dansk dramatik, at det gik sådan. Mandag den 30. juli fylder skuespillerinden 50 år.

Rollen som Judith Molard i Henning Carlsens "Oviri" blev startskuddet til et bragende gennembrud for Sofie Gråbøl, der kort efter fik hovedrollen som Tove Ditlevsen i "Barndommens Gade" og jomfru Sine i "Pelle Erobreren".

- Jeg nåede at indspille tre film uden rigtigt at forstå, at de skulle gå i biografen. Jeg havde slet ikke bevidstheden om, at der også var modtagere derude. For mig var skuespillet bare en magisk verden at træde ind i, forklarer Sofie Gråbøl.

Mens andre drømmer om at blive skuespillere og stå på en scene, trådte Sofie Gråbøl ind i faget tilfældigt og uovervejet. Det, mener hun i dag, har været medvirkende til, at det er gået hende så godt.

- Jeg er sikker på, at hvis jeg havde haft det som en ambition at blive skuespiller, så var jeg ikke blevet det, fortæller hun.

- Jeg kender mig selv godt nok til at vide, at i det øjeblik, jeg føler et forventningspres - enten fra mig selv eller mine omgivelser - så pakker jeg det hele sammen, forklarer hun.

Derfor husker hun det også som et mareridt, da hun efter debuten søgte ind på Teaterskolen. Men da hun stod med afslaget i hånden, gav det også en frihed: Nu forventede ingen noget. Og tilbuddene om roller blev alligevel ved at dumpe ind.