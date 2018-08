Hendes S-hjerte sidder til venstre

Lissa Mathiasen sad næsten 30 år i Folketinget for Socialdemokratiet. Hun er kendt for sin ordentlighed. Flere gange stemte hun imod sin gruppe.

70: Lissa Mathiasens socialdemokratiske hjerte sidder til venstre for midten. Da hun takkede af fra Folketinget i 2007, gav hun udtryk for, at hun ønskede, at hendes efterfølger blev en "ung kvinde med politisk ståsted til venstre for midten".

Lissa Mathiasen, som 8. august fylder 70 år, sad knap 30 år i Folketinget for Socialdemokratiet. Hun kom til Christiansborg i 1978, men genopstillede ikke ved valget i 2007. Hun blev først valgt i Aarhus Syd, siden i Kolding-kredsen.

Lissa Mathiasen er en kvinde af folket. Hun er handelsuddannet og gik på Engelsholm Højskole. Hun arbejdede siden som sekretær på kontor på højskolen og var faglærer i kreative fag.

I Folketinget var hun 1994-98 formand for Erhvervsudvalget og 1998-2001 formand for Retsudvalget. Fra 2001 blev hun Socialdemokratiets boligordfører, og fra 2004 til hun stoppede, var hun formand for Boligudvalget.

Lissa Mathiasen fulgte Socialdemokratiets skiftende ledere fra Anker Jørgensen, der gav posten videre til Svend Auken, som blev væltet af Poul Nyrup Rasmussen 11. april 1992.

I Folketinget var Lissa Mathiasen kendt for ordentlighed og retfærdighed. Hun stemte flere gange imod sin socialdemokratiske gruppe, da rocker- og terrorlovene blev vedtaget.

Lissa Mathiasen har været formand for Rehabilitetscentret for Torturofre.